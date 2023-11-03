Рудковская встала на защиту актера Петрова

Александр Петров узаконил отношения с девушкой по имени Виктория, в которую влюбился с первого взгляда. В сентябре пара сходила в ЗАГС, после отдохнула на Мальдивах, а теперь готовится к торжеству. Свадьба, на которую приглашен весь столичный бомонд, запланирована на 25 ноября.

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Но в Сети до сих не утихают пересуды. Недоброжелатели негодуют, ведь актер заключил брак едва ли не с первой встречной. Хотя до этого четыре года жил со Стасей Милославской под одной крышей. Читать это все устала даже Яна Рудковская.

Продюсер встала на защиту артиста, отметив, что личная жизнь Петрова и его прошлое не должны никого волновать.