«В парах иногда происходит разлад»: Рудковская встала на защиту актера Петрова
Александр Петров узаконил отношения с девушкой по имени Виктория, в которую влюбился с первого взгляда. В сентябре пара сходила в ЗАГС, после отдохнула на Мальдивах, а теперь готовится к торжеству. Свадьба, на которую приглашен весь столичный бомонд, запланирована на 25 ноября.
Но в Сети до сих не утихают пересуды. Недоброжелатели негодуют, ведь актер заключил брак едва ли не с первой встречной. Хотя до этого четыре года жил со Стасей Милославской под одной крышей. Читать это все устала даже Яна Рудковская.
Продюсер встала на защиту артиста, отметив, что личная жизнь Петрова и его прошлое не должны никого волновать.
«Да, в парах иногда происходит разлад, у бывшей девушки Петрова могут быть, возможно, какие-то обиды, но я не слышу ее, я слышу кучу левых к этой истории людей. Захотел Петров — женился, захотел — развелся. Свободные взрослые люди делают что хотят, интернет им не родитель», — высказалась Рудковская в Telegram-канале.