Юлия Проскурякова назвала причину своего отъезда из России

Певица Юлия Проскурякова, жена народного артиста России Игоря Николаева, покинула страну на время отпуска. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

Певица выложила видеоролик с видом моря и песчаного берега в Дубаи. Отправилась ли она в отпуск одна или с мужем и дочерью, Проскурякова не рассказала.

В медиапространстве в четверг, 2 ноября, появилась информация о том, что певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Примадонна въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Позже СМИ сообщали, что Пугачева вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с детьми. Певице необходимо решить вопрос о наследовании дома ее детьми с нотариусом.

Вернулся в Россию и российский актер Андрей Бурковский, который вместе с семьей переехал в США во время начала проведения Специальной военной операции. Причиной стало отсутствие карьерного роста и развития актера в Америке.