Андрей Губин ответил на обвинения в краже песни «Мальчик-бродяга»

«Мы с ним как-то встретились, оба уже были достаточно известны, нам было примерно по 23 года. Я ему: «Ты же слышал «Мальчика-бродягу»? Говорят, что там один куплет твой упер''. Он послушал и ответил: «Нет, не упер'', На этом и закончили», — вспомнил Губин.