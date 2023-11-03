Пугачева вернулась в Грязь: как отреагировали россияне

Российская певица Алла Пугачева вернулась в Россию и уже приехала в свой особняк в подмосковной деревне Грязь. Как на это отреагировали россияне в Сети?

Когда Пугачева вернулась в Россию

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Вечером 2 ноября стало известно, что Примадонна приехала в Москву, эту информацию подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Она не уточнила, сколько певица пробудет на родине.

Артистка въехала через пограничный переход в Псковской области, после чего села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. Певица пересекла границу России без супруга шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детей.

Как отреагировали россияне

Новости о возвращении Пугачевой пользователи Сети восприняли неоднозначно. Некоторые отреагировали на приезд артистки саркастично.

«Надолго приехали? Продать что-нибудь и обратно на родину, в Израиль, передачи носить Максу в окоп?», — спросил комментатор.

«Пенсию забрать приехала с арендой», — написал другой.

Некоторые вспомнили басню Ивана Крылова о стрекозе, которая «лето красное пропела».

Часть пользователей считает, что Пугачевой нечего делать в России.

«Она нам тут не нужна. Пусть едет обратно», — написала одна из пользовательниц.

«А <...> (зачем. — NEWS.ru) ее пропустили? Наказать нужно того, кто пропустил!» — призвал другой комментатор.

«Не нужна она России. Пусть уматывается отсюда», — считает еще один

Некоторые оказались нейтральны по отношению к приезду Примадонны. Пользователи отмечали угасший интерес к ее персоне.

«Как приехала, так и уедет. По делам, видимо...», — предположила одна из пользовательниц.



«Хочет и ездит, вам-то какое дело», — написал другой комментатор.



«А в чем она не права?» — отметил еще один пользователь.

Как в Сети поддержали Пугачеву

Среди комментаторов оказались и те, кто был рад возвращению Пугачевой. Кроме того, в комментариях ругают супруга Примадонны за то, что он не смог обеспечить ей спокойную и безбедную жизнь.

«Я думаю, она поняла, что нет нигде в мире таких добрых, отзывчивых и всепрощающих людей, как в России. И что добрая, открытая душа россиян не позволит им унизить и обидеть пожилую женщину, даже если она и предала всех», — отметила пользовательница.

«Главное, что поняла, везде хорошо, а дома лучше», — добавила другая.



«Дайте постареть тут, она заслужила это без мужа», — подчеркнул еще один комментатор.



«Дай ей Бог здоровья и долгих лет жизни. Она лучшая. Человек-эпоха, история...Она войдет в историю России», — считает пользовательница Сети.