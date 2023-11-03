Группа "Парк Горького" перенесла начало мирового турне

"В обновленной команде несколько великолепных вокалистов, <...> есть и лидер-вокалист. Кроме того, особенностью стиля и творческого лица сегодняшнего состава "Парка Горького" являются два виртуозных лидер-гитариста, что абсолютно уникально, так как подобных команд в мире не существует", - отметил продюсер Стас Намин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Мендозы, сегодняшний "Парк Горького" - это эталон исполнения и звучания, и для него честь и удача присоединиться к новому составу коллектива. "Я рос в Мексике, 30 лет назад я уже слышал о группе "Парк Горького". Стать участником этой команды было моей мечтой, но я и представить не мог, что этому суждено будет сбыться. Со Стасом мы подружились в 1994 году, и все годы я восхищаюсь многогранностью его таланта", - цитируют Мендозу в продюсерском центре.