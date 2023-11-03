Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца

Актриса Юлия Меньшова приняла решение закрыть киностудию своего отца и режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, так как она стала убыточной. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, киностудия «Жанр» была открыта режиссером в 1994 году и действовала до самой его смерти. В 2021 году она перешла по наследству его вдове Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой.

«Но киностудия несла убытки: в 2021 году потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли. В итоге вдова и дочь Меньшова приняли решение закрыть ее», — пишет Shot.