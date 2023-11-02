Отец Киркорова отреагировал на сообщения о своем побеге из больницы

Народный артист России Бедрос Киркоров опроверг сообщения о том, что он сбежал из больницы, сообщает kp.ru.

«Какой дурак выбежит из какой больницы? Здесь такие врачи — просто гении, я буду от них бегать, зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть», — сказал артист.

При этом Киркоров отказался отвечать на вопросы о том, как он себя чувствует и выписали ли его из больницы. По его словам, ему тяжело разговаривать.

Директор Бедроса Киркорова также подтвердил, что артист не сбегал из больницы.

«Он не сбегал, дома находится, а чем лечится, тем лечится, это его дело. Чувствует он себя хорошо», — отметил он.

2 ноября Shot сообщал, что Бедрос Киркоров отказался от лечения пневмонии в стационаре. По данным издания, Киркоров-старший решил лечиться нетрадиционными методами в домашних условиях.