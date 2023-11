Опубликована последняя песня The Beatles

Последняя песня английской рок-группы The Beatles официально опубликована. Композиция Now and Then, доведение до идеального состояния которой заняло 45 лет, стала финальной в истории легендарного коллектива, последним произведением, над которым так или иначе работали все участники "ливерпульской четверки" - Джон Леннон (1940-1980), Джордж Харрисон (1943-2001), Пол Маккартни и Ринго Старр.

В 14:00 по лондонскому времени (17:00 мск) песня продолжительностью четыре минуты восемь секунд прозвучала в эфире радиостанции BBC и одновременно стала доступна на всех ведущих мировых стриминговых платформах. 3 ноября в продажу поступят копии песни на компакт-дисках, виниле и кассетах. И хотя для настоящих поклонников The Beatles композиция не стала новой - долгие годы неавторизованная копия в низком качестве гуляла по миру, впервые она прозвучала с чистым голосом Джона Леннона, очищенным при помощи технологий искусственного интеллекта от посторонних шумов и помех. Трек был дополнен партией ритм-гитары Харрисона, записанной в 1995 году, а в 2022 году доработан бас-гитаристом Маккартни и ударником Старром. Наконец, гитарную аранжировку добавил Джайзл Мартин, сын продюсера почти всех альбомов The Beatles Джорджа Мартина (1926-2016).

О песне

Изначальное Леннон записал демо песни Now and Then в 1978 году, аккомпанируя на фортепьяно в своей квартире в Нью-Йорке. Почти через 15 лет после того, как Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 1980 года, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные "Для Пола". Среди них были композиции Free as a Bird и Real Love, которые вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году, а также включены в первую и вторую части сборника Anthology, выпущенные в 1995-1996 годах. Вокал Леннона с кассеты удалось свести с музыкальной темой, которую вместе доработали Маккартни, Старр и Харрисон, и их голосами.

Что же до Now and Then, то участники группы попытались записать ее студийную версию, но столкнулись сразу с несколькими трудностями. Харрисон назвал песню очень слабой и не захотел работать над незаконченным произведением. Кроме того, качество записи, сделанной Ленноном на магнитофон, было плохим, и голос музыканта было очень трудно отделить от громкого фонового гула.

Однако, как признался позже Маккартни, он не оставлял идеи поработать над песней. К заброшенному проекту он вернулся после съемок документального фильма The Beatles: Get Back (2021) новозеландского режиссера Питера Джексона.

Кинематографическая компания режиссера, наиболее известного по трилогии "Властелин колец", разработала компьютерное приложение, позволившее убрать лишние звуки, оставив лишь вокал Леннона и партию фортепьяно.

Присутствие Леннона

Накануне официального релиза песни был опубликован 15-минутный документальный фильм, в котором оставшиеся в живых участники группы, 81-летний Маккартни и 83-летний Старр, рассказали об обстоятельствах создания последней песни The Beatles.

Как признался Старр, никогда с момента убийства Леннона он не чувствовал так сильно его присутствия, и вряд ли это произойдет в будущем.

"Никогда мы не почувствуем так отчетливо, что он с нами в комнате", - сказал барабанщик.

"Все воспоминания внезапно нахлынули на меня. Господи, как же мне повезло, что эти

были в моей жизни", - добавил Маккартни, говоря про своих коллег по группе.

"И мы все еще работаем над музыкой The Beatles в 2023 году!" - воскликнул он.

Видеоклип на очереди

Спустя сутки, в 15:00 мск 3 ноября, будет опубликован видеоклип на песню, снятый Джексоном. В него войдут никогда ранее не публиковавшиеся шесть секунд видеосъемки "Битлов". Они были сделаны в феврале 1962 года в церкви города Беркенхед под Ливерпулем, за 8 месяцев до выхода первого сингла группы Love Me Do. Видео было предоставлено первым барабанщиком группы Питом Бестом и его братом Роагом. Пит Бест был уволен из группы и заменен на Старра в августе, всего за два месяца до того, как был выпущен первый сингл, после которого началась мировая слава "ливерпульской четверки".

При этом композиция Love Me Do идет вторым треком в новом релизе, словно показывая весь творческий путь группы - от первой песни до финальной.

В общей сложности группа The Beatles просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульская четверка" является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.