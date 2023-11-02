Меладзе остановил концерт в Дубае из-за драки зрителей

Певец Валерий Меладзе был вынужден остановить концерт в Дубае из-за пьяной драки двух русскоговорящих зрителей. Об этом сообщает сайт mk.ru.

В соцсетях распространились видеоролики, на которых охранники разнимают мужчин под комментарии Меладзе.

«Что там происходит? Какой-то кипиш. Ладно, давайте «Сэру» попробуем спеть. Если увидим, что там внимания больше, чем ко мне, мы остановимся», — сказал певец.

С начала января Меладзе просят признать иноагентом. По этому поводу высказывались Фонд исторического наследия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Поводом стало видео, на котором Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!», выступая на корпоративе в Дубае в январе. По неподтвержденной информации, артист после этого сказал присутствующим, что он «вне политики».

Позднее сообщалось, что прокуратура Москвы проверяет, оказывал ли Меладзе финансовую помощь ВСУ.