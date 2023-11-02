Даня Милохин: «Хочу быть Трэвисом Скотом, а не Егором Кридом»

«Не хочу только Россию и быть Егором Кридом. Безусловно, он большой артист и у него очень много денег, но он не Канье Уэст или Конор Макгрегор. Бро, это мировые звезды, которые даже не знают о существовании Егора Крида, а я хочу, чтобы они знали о моем существовании. <...> Канье Уэст, Трэвис Скотт — все самые популярные и большие типы. Хочется находиться в их кругу и общаться с ними», — заявил блогер.