Опубликован рейтинг умерших знаменитостей с самыми высокими доходами за 2023 год
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг умерших знаменитостей с самыми высокими доходами. Согласно подсчетам журналистов, в 2023 году наиболее высокооплачиваемым музыкантом оказался Майкл Джексон — его творчество принесло правообладателям 115 млн долларов.
Наибольший доход, связанный с Джексоном, принес бродвейский мюзикл MJ the Musical — 85 млн долларов за год. Кроме того, поступают деньги и за цирковое шоу Cirque du Soleil по мотивам его творчества.
Второе место занял музыкант Элвис Пресли — 100 млн долларов. За этот год его дом-музей посетили порядка 600 тысяч человек. Кроме билетов доходы приносит и продажа сувениров.
На третьем месте оказался клавишник The Doors Рэй Манзарек — 45 млн долларов. Правообладатели его творчества и живой гитарист коллектива продали права на творчество фирме Primary Wave.
Также в списке оказались писатель Чарльз Шульц, музыкант Prince и певица Уитни Хьюстон — их творчество принесло по 30 млн долларов. Джон Леннон «заработал» 22 млн долларов, Боб Марли — 16 млн, а Бинг Кросби — 14 млн.
В публикации отмечается, что в общей сложности 13 самых высокооплачиваемых музыкантов и писателей суммарно заработали порядка 470 млн долларов, что на 70% меньше по сравнению с рекордными 1,6 млрд долларов в 2022 году. Падение связано с тем, что в этом году была лишь одна крупная сделка по продаже музыкального каталога: компания Primary Wave приобрела права на музыку группы The Doors. Источники утверждают, что стоимость составила от 80 до 100 млн долларов.
Адвокат Бернард Резник отметил, что подобные каталоги приносят доход спустя годы, а авторские права сохраняются лишь на протяжении 70 лет после смерти исполнителей. При этом подобных предложений на рынке осталось не так много, поскольку все больше музыкантов предпочитают продать права на свою дискографию еще при жизни.