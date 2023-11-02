Опубликован рейтинг умерших знаменитостей с самыми высокими доходами

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг умерших знаменитостей с самыми высокими доходами. Согласно подсчетам журналистов, в 2023 году наиболее высокооплачиваемым музыкантом оказался Майкл Джексон — его творчество принесло правообладателям 115 млн долларов.

© Frank Leonhardt/DPA/ТАСС

Наибольший доход, связанный с Джексоном, принес бродвейский мюзикл MJ the Musical — 85 млн долларов за год. Кроме того, поступают деньги и за цирковое шоу Cirque du Soleil по мотивам его творчества.

Второе место занял музыкант Элвис Пресли — 100 млн долларов. За этот год его дом-музей посетили порядка 600 тысяч человек. Кроме билетов доходы приносит и продажа сувениров.

На третьем месте оказался клавишник The Doors Рэй Манзарек — 45 млн долларов. Правообладатели его творчества и живой гитарист коллектива продали права на творчество фирме Primary Wave.

Также в списке оказались писатель Чарльз Шульц, музыкант Prince и певица Уитни Хьюстон — их творчество принесло по 30 млн долларов. Джон Леннон «заработал» 22 млн долларов, Боб Марли — 16 млн, а Бинг Кросби — 14 млн.

В публикации отмечается, что в общей сложности 13 самых высокооплачиваемых музыкантов и писателей суммарно заработали порядка 470 млн долларов, что на 70% меньше по сравнению с рекордными 1,6 млрд долларов в 2022 году. Падение связано с тем, что в этом году была лишь одна крупная сделка по продаже музыкального каталога: компания Primary Wave приобрела права на музыку группы The Doors. Источники утверждают, что стоимость составила от 80 до 100 млн долларов.