91-летний Бедрос Киркоров сбежал из больницы

Народный артист России Бедрос Киркоров покинул больницу, не завершив лечение от пневмонии. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, 91-летний артист в первой половине октября самостоятельно обратился в отделение госпиталя одной из московских клиник. На тот момент Бедроса мучала отдышка, боли в спине и слабость. По итогам обследований пожилому артисту была диагностирована пневмония.

Отмечается, что постепенно состояние здоровья знаменитости начало осложняться посттуберкулезными изменениями, которые поразили правое легкое. Когда медики начали проводить процедуры антибактериального лечения, Бедрос Киркоров решил покинуть клинику.

— Вопреки настоятельным рекомендациям медиков продолжать антибактериальное лечение, Бедрос покинул клинику, заявив, что больше настроен на нетрадиционные методы под руководством личного врача. Всего в больнице он провёл 17 дней, — передает Telegram-канал.

Утром 30 октября в Telegram-канале «112» появилась информация, что у отца певца Филиппа Киркорова Бедроса произошел приступ астмы, из-за которого ему потребовалась экстренная медпомощь.