Владимир Познер и Иван Ургант опять улетели в Дубай

Знаменитости с Первого канала без работы не сидят.

Поклонники недолго гадали, куда пропали Иван Ургант и Владимир Познер. После увольнения с Первого канала ведущие нашли себе работу – проводят светские мероприятия, корпоративы, частные вечеринки.

Недавно Иван Ургант и Владимир Познер снова встретились, в Дубае они выступили перед публикой с развлекательной программой.

Как пишет «СтарХит», пиаром парочки занималась телеведущая Екатерина Одинцова. В её личном блоге появилось видео с Ургантом и Познером.

Владимир Познер и Иван Ургант выступили в Дубае. Для меня было большой честью и удовольствием заниматься пиаром этого потрясающего вечера! - написала Одинцова.

В Сети же отметили, что Познер для своих 89 лет очень молодо выглядит. Другие же возмутились, что у Ивана Урганта снова недовольное лицо.

В целом поклонники были рады увидеть любимых ведущих, узнать, что у них всё хорошо. До сих пор так и неясно, когда Ургант и Познер снова вернутся на Первый канал. Своё мнение на этот счёт знаменитости не высказывали.

Ранее ведущий Вячеслав Манучаров раскритиковал молчание Владимира Познера, отметив, что он продолжил «песню стыда и покаяния». От ведущих коллега не стал ждать слов поддержки в адрес России. Но надо сказать, что ни Познер, ни Ургант публично не выступали и с критикой в адрес Родины.