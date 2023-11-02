Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

«Я не верю в мгновенные изменения. И в случае с предателями это надо много раз доказать немного другим: не концертами и песнями с женами участников СВО, а концертами и песнями в Донбассе, в Крыму. Она ведь туда не едет, чтобы иметь возможность потом петь на Украине, в Европе. Поэтому пусть она сначала раненым нашим попоет в госпиталях, пусть на передовой побывает», — подчеркнул красноярский депутат.