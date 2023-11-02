«Понимала, что к чему»: портниха Пугачевой рассказала о причине ее отъезда
Близкий круг Примадонны Аллы Пугачевой расстроен, что женщина уехала за рубеж вместе с Максимом Галкиным*. Одни убеждены, что именно он склонил ее к переезду, другие считают, что это было осознанное решение певицы.
Недавно на этот счет высказалась портниха Аллы Борисовны Любовь Аксенова. По ее мнению, Галкин* не склонял Пугачеву к отъезду, женщина сама приняла такое решение. Несмотря на это, сейчас Примадонна тоскует по России, из-за чего у нее не очень хорошее ментальное состояние.
— Он четыре языка знает, три — в совершенстве. Парень неглупый, плюс у них — дети. Другие бы не согласились, а он согласился. Факт остается фактом: раз пошла за ним, значит, другого выхода не было. Алла всегда прекрасно понимала, что и к чему, — рассказала Любовь Аксенова в интервью «Московскому комсомольцу».
23 октября стало известно, что Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля. Она воспользовалась кипрским паспортом и теперь проведет ближайший год на острове.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предсказал бедность Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые после начала СВО покинули территорию России.