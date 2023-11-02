— Он четыре языка знает, три — в совершенстве. Парень неглупый, плюс у них — дети. Другие бы не согласились, а он согласился. Факт остается фактом: раз пошла за ним, значит, другого выхода не было. Алла всегда прекрасно понимала, что и к чему, — рассказала Любовь Аксенова в интервью «Московскому комсомольцу».