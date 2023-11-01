Евгений Петросян впервые сыграет в кино

Легендарный российский юморист Евгений Петросян готовится попробовать себя в новом амплуа, артист впервые за свою долгую карьеру сыграет в кино, пишет «Комсомольская правда». Он согласился принять участие в фильме «Манюня: Путешествие на Москву».

Пока что не сообщается, роль какого персонажа исполнит Евгений Ваганович. Известно, что режиссером картины выступит Денис Гуляр. Фильм вдохновлен популярной книгой Наринэ Абгарян. Решение приступить к съемкам полнометражной картины было принято после успеха нескольких сезонов сериала про Манюню.

В центре сюжета будут находиться две армянские школьницы: Наринэ Абгарян в исполнении Карины Каграманян и Манюня Шац, которую сыграет Екатерина Темнова. Девочки отправляются в Москву, чтобы попасть на концерт группы «Песняры», в столице они столкнутся с множеством захватывающих приключений.