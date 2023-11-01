Певица Натали призналась, что скучает по покойному мужу

Совсем недавно певица Натали потеряла супруга Александра Рудина. Сегодня артистка решила обратиться к поклонникам и высказаться об утрате.

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— Я прожила много разных стадий своего горевания, утраты, боли. Стойко и нежно. Стойко, потому что рядом чудесные дети, мамы (моя и Саши) прекрасные, друзья, сильные и добрые. А нежно, потому что он такой любимый, родной и чудесный. Соскучилась по нему, хочется обнять и услышать его самый лучший на свете тембр голоса, — написала Натали в личном блоге.

При этом певице до сих пор тяжело говорить о смерти супруга, хоть она и старается привыкнуть к жизни без него.

О смерти Рудина стало известно в воскресенье, 30 июля. Как рассказали родственники знаменитости, всего за две недели до этого у продюсера скончался отец. Натали рассказала, что муж два года боролся с последствиями ковида.