Лоза сравнил Мадонну с Кобзоном

«Что касается гастролей, люди разные, здоровье у всех тоже разное. Например, у меня по молодости было очень много сил, я однажды в Свердловске отработал 17 концертов за четыре дня, – рассказал певец. – Раньше Кобзон ставил рекорды, ходили слухи, что однажды он проработал 11 концертов в день».