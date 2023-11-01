Карина Нигай сообщила о депрессии после участия в «Новых звездах в Африке»

Блогер-миллионник Карина Нигай призналась, что участие в телепроекте на самом деле обернулось для нее серьезными проблемами со здоровьем: как физическими, так и ментальными.

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«После шоу у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в оргнизме, непонятно, как лечить», — поделилась подробностями Карина с подписчикам в запрещенной Сети.

Неудивительно, что теперь Карина открыто заявляет, что больше никогда не станет участвовать в подобных проектах — «даже под угрозой потери работы» девушка не будет снова голодать, «жить с этими людьми и быть под камерами 24/7».

«Это прекрасное, захватывающее и самое рейтинговое шоу страны», — считает блогер, но констатирует при этом, что «дома его смотреть весело, а быть участником совсем не весело».