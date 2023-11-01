Николаеву предрекли провал с маркой «Выпьем за любовь»

Российский музыкант Игорь Николаев может не добиться успеха, выпуская вино под маркой «Выпьем за любовь». Об этом Вадим Дробиз в разговоре с News.ru.

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Эксперт отметил, что одноименная композиция артиста была популярна 30 лет назад, а также подчеркнул, что сегодняшние девушки и женщины лишены доли романтизма и не будут приобретать вино бренда Николаева.

«Неинтересный бренд, приходите вы магазин, и что, просите "Дайте мне бутылку "Выпьем за любовь"? Может быть, каким-то женщинам понравится, хотя я сомневаюсь», — предрек провал он.

Дробиз добавил, что при выборе вина покупательницы обращают внимание на его этикетку, название и страну-производителя, а также сообщил, что алкоголь марки «Выпьем за любовь», вероятнее всего, будут покупать только «небогатые женщины».

«"Выпьем за любовь" — красивая мелодичная песня и хороший тост, но это никак не название для вина», — резюмировал собеседник агентства.