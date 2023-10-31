Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
Сергей Лапин, советский и российский музыкант, бывший бас-гитарист группы «Браво», скончался на 62-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».
Причина смерти, дата и место похорон не называются.
Сергей Лапин родился 28 марта 1962 года. Он участвовал в записи легендарных альбомов группы «Скажем мы друг другу «Браво!», «Стиляги из Москвы».
«Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы», — рассказали в пресс-службе группы.
«Браво» — советская и российская поп-рок-группа из Москвы, образованная гитаристом Евгением Хавтаном в сентябре 1983 года.
Музыкальный стиль группы — рокабилли с элементами рок-н-ролла, «новой волны», твиста и регги. Визитной карточкой группы стала композиция «Жёлтые ботинки».
Состав коллектива неоднократно менялся. В качестве солистов в группе принимали участие Жанна Агузарова, Сергей Рыженко, Анна Салмина, Татьяна Рузаева, Евгений Осин, Ирина Епифанова, Валерий Сюткин, Роберт Ленц и Евгений Хавтан.