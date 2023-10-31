Робби Уильямс рассказал о своих проблемах с психикой
Британский певец Робби Уильямс рассказал о своих проблемах с психикой. По его словам у него развились психические проблемы, которые стали его платой за успех. Об этом исполнитель признался в интервью The Times.
«И если их нет в начале, то они есть к концу. Никто не получает бесплатного пропуска в игре за славу. Никто не выходит с другой стороны хорошо приспособленным, счастливым и психически здоровым. Назовите мне хоть одного», — заявил Уильямс.
Музыкант также перечислил диагнозы, которые ему были поставлены.
«Диспраксия, дислексия, СДВГ, телесное дисморфическое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)... Я собираю их, как скаутские значки», - отметил музыкант.