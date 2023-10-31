Стало известно «пророчество» Жириновского об Урганте

В 2021 году бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предупредил известного российского телеведущего Ивана Урганта, что тот станет «врагом народа». На его «пророчество» обратила внимание в своем Яна Поплавская.

Актриса опубликовала выдержку из выпуска шоу «Вечерний Ургант» от 14 мая 2021 года, где политик рекомендовал Урганту развестись с женой и отдать детей в интернат.

«С женой надо развестись, потому что вы будете числиться как враг народа, ее спасите. А детей давайте в интернат семидневный», — высказался Жириновский.

«Наверное, мы много с вами не видели или не понимали. Жаль, что когда уже человека нет, многие осознают масштаб личности», — подписала свой пост Поплавская в сети, заявив, что сказанное политиком можно считать пророчеством. При этом об этом фрагменте эфира в сети вспоминали и ранее: к примеру, фрагмент с «пророчеством» партия ЛДПР опубликовала на своем YouTube-канале в мае 2023 года.

В январе 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что не понимает, почему ему хотят присвоить этот статус.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить после начала спецоперации на Украине, как и другие развлекательные программы Первого канала. Позднее многие из них снова вошли в сетку телеканала, однако шоу Урганта не вернулось в эфир.