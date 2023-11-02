SHOT: Бедрос Киркоров сбежал из больницы с пневмонией
Выяснилось, что недавнее обращение к врачам "скорой помощи" Бедроса Киркорова является результатом самовольного оставления им больницы.
В октябре 91-летний Киркоров обратился в гериатрическое отделение одной из московских клиник с разнообразными жалобами: одышка, отёчность, боли в спине и общая слабость.
Как выяснил Telegram-канал SHOT, лечение пациент не завершил, заявив, что намерен делать это нетрадиционными методами. Врачи при госпитализации диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (избыточная жидкость между лёгкими и грудной стенкой).
Известно, что у него также есть посттуберкулёзные изменения в правом лёгком. Врачей беспокоили некоторые симптомы при кашле, и было решено начать антибактериальное лечение. Однако Киркоров-старший заявил, что готов довериться личному врачу, и покинул больницу через 17 дней после начала лечения.