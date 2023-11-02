SHOT: Бедрос Киркоров сбежал из больницы с пневмонией

Выяснилось, что недавнее обращение к врачам "скорой помощи" Бедроса Киркорова является результатом самовольного оставления им больницы.

В октябре 91-летний Киркоров обратился в гериатрическое отделение одной из московских клиник с разнообразными жалобами: одышка, отёчность, боли в спине и общая слабость.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, лечение пациент не завершил, заявив, что намерен делать это нетрадиционными методами. Врачи при госпитализации диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (избыточная жидкость между лёгкими и грудной стенкой).