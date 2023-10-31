Звезда «Аншлага» ответила на слухи о своей пропаже

Российская артистка эстрады и звезда юмористического шоу «Аншлаг» Клара Новикова ответила на слухи о своей пропаже из публичного поля. В интервью MK.RU она заверила, что по-прежнему ездит на гастроли и дает сольные концерты.

Артистка заявила, что слухи об ее исчезновении распространяют завистники. Кроме того, она отметила, что такие предположения публикуют в интернете, где люди «пишут что угодно, не щадя никого».

Новикова пояснила, что в последнее время попросту не появляется там, где ее привыкли видеть.

«Юмористических программ сейчас нет. Поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях», — рассказала она.

Звезда «Аншлага» также добавила, что встречается с друзьями и участвует в квартирниках.

О том, что Новикова в последние годы исчезла из публичного поля, сообщал ряд медиа. Некоторые издания, рассказывая о появлениях артистки на публике, также называли ее затворницей.