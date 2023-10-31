Выступления топовых артистов на новогодних корпоративах выросли в цене

Исполнители Леонид Агутин, Тимати и Shaman вошли в топ наиболее востребованных артистов на новогодние корпоративы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных представителей event-агентств.

© Unsplash

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) рассказали, что стоимость организации новогодних корпоративов в 2023 году выросла в среднем на 20%. В частности, 46% членов НАОМ заявили, что цена мероприятия на Новый год в расчете на одного человека увеличилась на 10-20%. Еще у 23% членов НАОМ зафиксировали рост выше 20%. У остальных ценовая политика сохранилась либо на уровне 2022 года, либо соответствует инфляции.

По словам главы креативного агентства iMARUSSIA! Group Антона Савелюка, текущая цена корпоратива составляет порядка 40-50 тысяч рублей из расчета на человека. При этом генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев назвал цены на порядок ниже: от 3 до 7 тысяч рублей на человека.

Ключевым фактором, повлиявшим на стоимость корпоративов, в НАОМ назвали рост цен на техническое оборудование. Применительно к крупным мероприятиям также указывается аренда помещений, которых за пределами Москвы и Санкт-Петербурга не так много. Стоимость гонораров приглашенных на корпоративов артистов имеет различную тенденцию, однако в целом выросла на уровень выше инфляции. В первую очередь это связано с повышением стоимости технического оборудования, на которую влияет курс рубля.