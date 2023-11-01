Экс-свекровь МакSим отреагировала на ее слова о наркотической зависимости сына

Бывшая свекровь МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) отреагировала на слова певицы о том, что ее сын — бывший супруг исполнительницы — страдал от наркотической зависимости. Об этом она заявила в разговоре с Super.ru.

Ранее артистка в Надежде Стрелец рассказала, что ее бывший возлюбленный, звукорежиссер Алексей Луговцов, не общается с их общей дочерью Александрой, а также сообщила, что рассталась с ним, так как он начал употреблять запрещенные вещества и бредил масонскими заговорами.

Мать Луговцова в беседе с изданием опровергла слова певицы о наркозависимости сына.

«Наркотики он никогда не употреблял. Выпивал, как все молодые, особенно после того, как они расстались, и все. У него тогда был сложный период. Сейчас вообще не пьет, не курит», — рассказала мать звукорежиссера, добавив, что про масонов Луговцов просто шутил.

Она также отметила, что экс-возлюбленный исполнительницы всегда поддерживал связь с их общей дочерью, однако МакSим могла об этом даже не знать из-за «перманентного опьянения». Муть Луговцова добавила, что, пока Абросимова находилась в коме из-за ковидных осложнений, звукорежиссер забирал ребенка к себе, о чем артистка тоже не догадывалась.

Собеседница издания подчеркнула, что певица много придумывает: «Может быть, она стала так себя вести после болезни. Ощущение, что она живет в каком-то своем мире, много чего сочиняет. Проблемы с алкоголем у нее давно».