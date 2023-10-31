Певица Алла Пугачева опубликовала пост в соцсетях впервые за три месяца

Певица Алла Пугачева впервые за три месяца вышла на связь с фанатами, опубликовав снимки мужа и детей в свой Instagram. "Живем дальше", - подписала кадры Пугачева. В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало "осуществление политической деятельности", среди иностранных источников финансирования нашли украинские. Недавно сообщалось, что Максим Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр. У комика запланирован тур по Европе. Вылетела ли из Израиля супруга артиста Алла Пугачева, неизвестно. При этом ходили слухи, что артистка вместе с детьми приехала на Кипр. Однако позднее директор Пугачевой Чупракова не подтвердила эту информацию.