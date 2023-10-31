Московский зоопарк проверил знания Билана о тиграх

В сентябре прошлого года артист рассказал, как стал крестным отцом для леопарда. По словам исполнителя, у него всегда имелась особая любовь к кошачьим, и он спас не одну кошку за свою жизнь. На данный момент у Билана есть «крестный сын» — леопард Виктор. Также однажды артист помог слепой тигрице. Благодаря популяризации темы в социальных сетях и переводу необходимой суммы ей сделали операцию, которая восстановила животному зрение на 50 процентов.