Московский зоопарк проверил знания Билана о тиграх
В Московском зоопарке решили проверить знания певца Димы Билана о тиграх. Кадры с артистом выложил Центр воспроизводства редких видов животных во вторник, 31 октября.
Артист ответил правильно на все четыре вопроса и призвал изучать интересные факты о животных вместе с ним.
Билан опекает в Центре амурскую тигрицу Мирославу, напомнили в Telegram-канале учреждения.
В сентябре прошлого года артист рассказал, как стал крестным отцом для леопарда. По словам исполнителя, у него всегда имелась особая любовь к кошачьим, и он спас не одну кошку за свою жизнь. На данный момент у Билана есть «крестный сын» — леопард Виктор. Также однажды артист помог слепой тигрице. Благодаря популяризации темы в социальных сетях и переводу необходимой суммы ей сделали операцию, которая восстановила животному зрение на 50 процентов.
22 сентября на территории Московского зоопарка открылась новая экспозиция «Животные тропиков». Она разместилась на старой территории зоосада в павильоне по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 17.