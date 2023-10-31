Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса несмотря на болезнь

Популярная певица была признана "самой продаваемой артисткой всех времен". Мадонна возглавила топ-5 в этой номинации, опередив Рианну, Мэрайю Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе. Это произошло и благодаря очередному диску, вовремя вышедшему к юбилею артистки, несмотря на ее внезапное попадание в больницу.

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За свою карьеру Мадонна продала более 400 миллионов копий альбомов и синглов, демонстрируя завидную стабильность. Ведь и ровно 10 лет назад - 1 октября 2013 года - она фигурировала в Книге рекордов Гиннесса как "самая продаваемая артистка всех времен" в истории музыки.

С тех пор Мадонна никогда не давала о себе забывать - даже когда у нее не было релизов с новыми песнями, артистка переиздавала свои ранние альбомы 80-90-х с бонус-треками или ремиксами. А летом 2023 года, несмотря на попадание в нью-йоркскую больницу с вирусной инфекцией, успела лично скоординировать и утвердить выпуск еще одного своего концертного альбома с записью 2020 года - MADAME X: МУЗЫКА ИЗ ТЕАТРА XPERIENCE. И диск этот тоже отлично продавался, на радость поклонникам и статистике.

На нем представлена запись, сделанная в январе 2020 года в Лиссабоне (ныне Мадонна живет в Португалии, ради сына, захотевшего заниматься футболом именно на родине Криштиану Роналду), во время ее тура Madame X. Причем, издатели подчеркнули, что это было первое "живое" выступление Мадонны (обычно собирающей стадионы) на небольших площадках со времен ее Virgin Tour 1985 года.

Кстати

А в июле 2022 года Мадонна стала №1 и в другой престижной номинации Книги Рекордов Гиннесса - ее признали "самой кассовой гастролирующей певицей". За 40 лет карьеры она заработала за карьеру более 1,3 миллиарда долларов.