Журналист объяснил, как Анатолий Белый* получил известность на самом деле

Анатолий Белый* (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) в прошлом году перебрался в Израиль, так как не согласен с тем, что происходит в Украине. В стране он занимается постановкой спектаклей и пытается привлечь внимание к своему творчеству. Однако не все его бывшие соотечественники верят в успех артиста.

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Например, Михаил Шахназаров уверен, что у актера ничего не получится. Более того, он вспомнил, как Белый впервые появился на экранах. По словам Михаила, Анатолий стал популярен только «за счет умершей Марины Голуб». Он уверен, что без великой артистки Белый бы так и остался никому не известен.

Однако сам Анатолий не отрицает этого и всегда с благодарностью отзывается об экс-супруге. По словам Анатолия, именно во время отношений с Мариной он стал мужчиной и творческой единицей. Анатолий серьезно переживал, что Марина ушла из жизни, хоть на тот момент они уже и не были вместе.