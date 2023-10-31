Чем занята Василиса Володина после ухода из «Давай поженимся!»

В соцсетях появилось видео с астрологом, лихо отбивающим ритм на ударной установке.

Астролог Василиса Володина стала известна после работы в шоу «Давай поженимся!» (16+). До прошлой зимы она регулярно мелькала на Первом канале, помогая россиянам найти истинную любовь. Однако в новом сезоне ведущая в проект не вернулась.

Почему именно Володина отказалась от участия в «Давай поженимся!», так до конца и не ясно. Как писал портал 2x2.su, Лариса Гузеева намекнула, что астролог оставила проект по собственной инициативе - имели место финансовые сложности.

Впрочем, судя по социальным сетям, Василиса Володина об уходе из романтического шоу не жалеет. Накануне она поделилась с подписчиками неожиданным видео: на нём астролог появилась за барабанной установкой. По мнению пользователей Сети, это не первое занятие - барабанными палочками Володина орудует очень даже ловко.