Постаревшая вдова Иосифа Кобзона напугала поклонников

Нелли Кобзон стала вдовой вот уже пять лет назад. Она стойко перенесла уход из жизни своего супруга, прославленного певца Иосифа Кобзона, хотя, безусловно, случившееся стало для неё большим ударом. До сих пор вдова Кобзона нередко вспоминает о нём с тоской в сердце.

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Напомним, Нелли Кобзон - третья жена певца. До неё Иосиф Кобзон дважды состоял в браке: в шестидесятые был женат сначала на певице Веронике Кругловой, затем - на актрисе Людмиле Гурченко. Однако если предыдущие браки длились всего по паре лет, то Нелли Дризина (такова девичья фамилия женщины) покорила певца раз и навсегда.

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Они поженились в 1971 году и были вместе до самого конца. Третья супруга Кобзона родила ему двух детей - сына Андрея и дочь Наталью. Оба ребёнка уже взрослые, успели даже завести по несколько собственных детей.

Многие задавались вопросом, чем Нелли Дризина обратила на себя внимание самого Иосифа Кобзона. Что ж, его вполне могла привлечь её красота. Долгое время она восхищала публику своим «кукольным личиком», очаровывала поклонников певца одной улыбкой. Однако позже на внешности Нелли Кобзон начал сказываться возраст.

Как пишет «Экспресс-газета», последние выходы вдовы Кобзона в свет расстраивают её поклонников. По их мнению, знаменитости не повезло столкнуться с неопытными косметологами: морщины и бугры на лице Нелли Кобзон могли стать результатом некачественных процедур. Например, по информации вышеупомянутого издания, такой эффект могло возыметь армирование нитями.

Интересно, что сама вдова Кобзона никогда не отрицала, что пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Она говорила, что не видит ничего плохого в желании продлить молодость - тем более, если для этого имеются необходимые средства. До недавнего времени Нелли Кобзон везло: она выглядела шикарно. Однако, увы, даже состоятельные женщины могут столкнуться с халтурой.