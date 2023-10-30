Водонаева ответила на критику полуголых фото фразой «режим быдла»

Ранее 41-летняя ведущая выложила снимки, где предстала в стрингах и халате с запахом на спине, который обнажал ее ягодицы. Впоследствии она отметила, что сделала данные кадры для соцсетей в честь Хеллоуина и получила под ними написанные женщинами неприятные комментарии.