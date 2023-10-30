Отцу Киркорова вызвали скорую из-за проблем с дыханием

Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь
Состояние отца российского певца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Ему потребовалась помощь врачей, сообщил Telegram-канал «112».
По его данным, у него начался приступ астмы.
91-летний народный артист России утром в понедельник начал задыхаться, и ему вызвали скорую. Медикам удалось оказать помощь на месте. Бедросу сообщили о необходимости вызвать врачей из поликлиники при очередном приступе.
В феврале «112» писал, что Бедроса Киркорова госпитализировали в московскую больницу. Тогда отец поп-короля также пожаловался на затрудненное дыхание. Как утверждалось, врачей вызвала сиделка. Медики оценили состояние Бедроса Филипповича как средней тяжести.
До этого Бедрос Киркоров уже был госпитализирован с пневмотораксом.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Павел Баршак, известный по проектам «Убойная сила», «Три мушкетера», оказался в клинике с переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки.