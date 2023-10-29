26-летняя дочь Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт

"Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла Микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно", - рассказала Даная, отметив, что её сын был всё это время с нею.