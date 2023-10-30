Гвинет Пэлтроу рассказала о своем романе со звездой "Друзей" Мэттью Перри

Актриса Гвинет Пэлтроу вспомнила о своем коротком романе с Мэттью Перри. Звезда сериала "Друзья" скончался от сердечного приступа на 55-м году жизни.

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Как вспоминает актриса в публикации в социальной сети, запрещенной в РФ, встреча двух знаменитостей произошла еще до того, как оба обрели славу. В 1993 году Перри снялся в пилотном эпизоде "Друзей" и очень надеялся, что ситком станет прорывом в его карьере.

Артисты познакомились на театральном фестивале Уильямстаун в Массачусетсе.

"Мы провели там большую часть лета, играя спектакли. Мы ездили купаться в ручьи, пили пиво в баре местного колледжа, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето", - делится Пэлтроу.

Она вспоминает, что Мэттью был забавным, милым и с ним всегда было весело. Некоторое время после их романа актеры оставались друзьями, но затем отдалились, хотя "всегда были рады видеть друг друга".