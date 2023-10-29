Выяснилось, откуда родом предки Шатунова

Борис Мелкоедов, глава Зилаирского района республики Башкортостан узнал из исследования краеведа Геннадия Шаранова, что род певца Юрия Шатунова берет начало в его регионе. Об этом пишет «Московский Комсомолец». В своем микроблоге Мелкоедов выложил документальные свидетельства о родственниках певца.

«На самом деле, у Юрия Шатунова душевные песни, которые никого не оставляют равнодушными и дарят особую теплоту. Не зря одно из значений Зилаир означает теплая песня. Здесь рождаются таланты, и музыка звучит по-особому», — написал глава района.

Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов родился в городе Кумертау Башкирской АССР. В 11 лет попал в школу-интернат. Далее опеку над Юрием оформила тетя, однако с ней мальчик прожил всего год. Позднее Шатунов был определен в детдом в поселке Акбулак Оренбургской области.