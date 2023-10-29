Мать Бурковского заявила, что артист вернется в Россию

Людмила, мама уехавшего в 2022 году в США Андрея Бурковского, сказала, что ее сын вернется в Россию.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом обратно в Россию. Даже не обсуждается, он вернется», — убеждена она.

Бурковская также отметила, что у Андрея в Америке нет работы. И живет он с семьей на деньги от продажи недвижимости, - пишет regnum.

Ранее в СМИ и социальных сетях прошла информация, что Бурковский принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea». Также в спектакле сыграли российская модель Влада Рослякова и звезда сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

Бывший КВНщик Андрей Бурковский уехал из России в прошлом году, после начала специальной военной операции. С женой и двумя детьми он перебрался в США.

В Москве у артиста осталась 4-комнатная квартира площадью 130 квадратных метров в новом доме в районе аэропорта. Недвижимость стоимостью в 45 млн рублей Бурковский приобрел два года назад в ипотеку на 10 лет.