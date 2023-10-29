Названа причина смерти экс-участника группы «Руки вверх» Капырина

Стало известно, что Владимир Капырин, на теле которого после смерти были обнаружены многочисленные побои, умер от сердечного приступа. Как сообщает moslenta, со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, тело Владимира нашли с пробитой головой в его квартире в Москве

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Но эксперты определили, что во время приступа он упал и сильно разбил голову что и послужило причиной гибели.

Близкие музыканта тем временем экспертизе не верят. Они предполагают, что его убили. Ведь после смерти в квартире артиста не были найдены ни его смартфон, ни деньги. Кроме того, Владимиру ранее поступали угрозы — он мог быть должен букмекерам.