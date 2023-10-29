Эксперт предвидит сложности с учебой у детей Пугачевой и Галкина*

«Адаптация школьников – это сложный процесс, из-за которого могут возникнуть проблемы с учебой. В каждом учебном заведении разные манеры преподавания, общения или социальный запрос. Также у детей могут возникнуть проблемы с языком. В одних местах образование лучше, в других – хуже. О качестве этого образования говорить сложно. Это процесс с отложенным результатом. Можно будет сказать только через много лет», – отметил педагог.