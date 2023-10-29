Эксперт предвидит сложности с учебой у детей Пугачевой и Галкина*
Алла Пугачева с супругом в свое время отдали своих близнецов Лизу и Гарри учиться в престижную столичную гимназию. Затем, после того как звездное семейство перебралось в Израиль, дети пошли в местную King Solomon School. Преподавание там ведется на английском и иврите.
И вот, в связи с обострившимся палестино-израильским конфликтом, Примадонна с семьей принимают решение переехать на Кипр, где у них имеется недвижимость.
Теперь Лиза и Гарри вынуждены вновь сменить школу.
Заслуженный учитель России Сергей Казарновский в беседе с «Абзацем» объяснил, чем грозит детям частая смена школ.
«Адаптация школьников – это сложный процесс, из-за которого могут возникнуть проблемы с учебой. В каждом учебном заведении разные манеры преподавания, общения или социальный запрос. Также у детей могут возникнуть проблемы с языком. В одних местах образование лучше, в других – хуже. О качестве этого образования говорить сложно. Это процесс с отложенным результатом. Можно будет сказать только через много лет», – отметил педагог.
Ранее подруга и портниха певицы Любовь Аксенова рассказала, что Алла Пугачева не теряла связи с Россией и общается только с ближним кругом, очень тоскует по Родине, но вернуться не может из-за детей.
*Признан иноагентом в РФ.