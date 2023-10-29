Куценко объяснил, почему обращался к гипнотизеру

Гоша Куценко был гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В ходе беседы с Лерой Кудрявцевой актер признался, что обращался к гипнотизеру. Гоша рассказал, что буквально на его глазах такой специалист помог его коллеге Петру Баранчееву избавиться от алкогольной зависимости.

По словам Куценко, у него была иная проблема, также разрушительно влияющая на здоровье, - пишет портал vokrug.tv.

В последние годы он много перерабатывал, из-за чего появились проблемы со сном. Актер начал принимать препарат, облегчающий состояние. Однако от этого лекарства быстро появляется зависимость и его нельзя употреблять вместе с алкоголем.

«Я поймал побочку. Как раз завершились съемки прошлого сезона «Скорой помощи», у меня было две недели отдыха, и я поймал такое состояние – угнетение дыхательного центра, и ты задыхаешься во сне. Но я не спал неделю, не было времени. Потом я отменил съемки, отказался от проекта и пошел, сдался, лег в больницу», — рассказал Куценко.

В итоге у артиста появился страх, связанный со сном. Но и принимать лекарства он также боялся. Тогда он и принял решение обратиться к гипнотизеру, который смог избавить его от фобии.