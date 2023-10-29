Кто из покинувших Россию звезд уехал из Израиля после начала войны

Многие российские знаменитости, проживающие в Израиле покинули страну после начала палестино-израильского конфликта. URA.RU приводит список артистов, которые уехали из страны по тем или иным причинам.

Алла Пугачева

Артистка уехала из Израиля вместе со своими двойняшками Гарри и Лизой на Кипр. У певицы на острове есть недвижимость, а по некоторым данным — паспорт страны.

Максим Галкин*

После обострения конфликта между Израилем и сектором Газа, Галкин (признан иноагентом в РФ) покинул страну пребывания. Шоумен в соцсетях рассказал, что уезжает из Израиля в тур по Европе.

Максим Леонидов

Певец перебрался в Израиль в 2022 году. После начала обстрелов со стороны сектора Газа, Леонидов несколько дней провел в бомбоубежище. Позже артист заявил, что уезжает в Париж, так как там у него запланирован концерт.

Михаил Шац*

Телеведущий Шац (признан иноагентом в РФ) уехал из Израиля в Европу 7 октября. Позже он рассказал в соцсетях, что улетел до начала обстрела по запланированной поездке и уже вернулся.

Наталья Ионова (Глюкоза)

В Израиле, в день начала обстрелов со стороны сектора Газа, оказалась певица Глюкоза. Она прилетела в страну с мужем и детьми на концерт американского певца Бруно Марса. В итоге выступление артиста не состоялось, а Ионова с семьей два дня провела в бомбоубежище, до того, как смогла вернуться в Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, уехавшим из России в Израиль, вернуться домой. Он подчеркнул, что родина не может угрожать своим гражданам.