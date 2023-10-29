Звезда сериала «Друзья» умер в 54 года, утонув в ванной

Американский актер Мэттью Перри, известный по роли в сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет, его тело нашли в джакузи. Об этом сообщает издание ТMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

«Актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе», – говорится в сообщении.

Тело актера спасатели нашли в джакузи. Речь о преступлении не идет, причиной смерти мужчины стала остановка сердца. В полиции также уточнили, что на месте происшествия не было обнаружено следов наркотиков.

Актеру было 54 года. Он родился в Массачусетсе, но вырос в Оттаве, где посещал школу вместе с нынешним премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мать актера Сюзанна Моррисон в свою очередь была пресс-секретарем отца Джастина, премьер-министра Пьера Трюдо, а отец снимался в фильмах и сериалах.

Подростком Перри переехал в Лос-Анджелес. Он участвовал в съемках сериала «Мальчики будут мальчиками», «Боли роста» и «Сидней», но всемирную известность ему принесла роль в культовом ситкоме «Друзья».

Пери сыграл ироничного Чендлера Бинга в самом популярном шоу девяностых годов прошлого века вместе с голливудскими звездами Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. За эту роль он получил номинацию на премию «Эмми».

Оглушительный успех привел к тому, что актер начал пить и употреблять наркотики. По словам самого Перри, он не помнит съемки с 3 по 6 сезона из-за зависимости. Затем он основал «Perry House», центр трезвого образа жизни для мужчин.

После окончания съемок «Друзей» Перри отчаянно пытался вновь найти удачную роль. Он снялся в нескольких сериалах и фильмах, но все они потерпели крах.