Клаве Коке потребовалась скорая помощь

Клава Кока сильно заболела. Сначала она жаловалась подписчикам личного блога на плохое самочувствие и температуру 38,5°C. Но, несмотря на принятые меры, состояние певицы стало ухудшаться.

В итоге пришлось вызывать скорую помощь. Позднее Клава выложила в социальной сети фотографию, где она лежит под капельницей. Болезнь не позволила ей поехать на съемки, - пишет gazeta.ru.

«Вчера впервые за всю свою карьеру не смогла поехать на работу… Вот настолько меня накрыло со скорой, капельницами и прочей… Хотя вчера снимали супер-важный финал «Конфетки» на ТНТ, где я сижу в жюри, и отменить съемки было нельзя», — пожаловалась артистка.

Вот уже несколько месяцев певица Клава Кока счастлива в романтических отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. И если сама артистка уверена в своем выборе, то у публики к паре немало вопросов.