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Певца Беликова на склоне лет выставили из дома

Сергей Беликов попал в неприятную ситуацию. Исполнителя хитов «Снится мне деревня» и «Ночная гостья» супруга выставила за дверь. Она мотивировала свой поступок тем, что, по ее мнению, певец многие годы вел двойную жизнь.

Певца Беликова на склоне лет выставили из дома
© Википедия

Сам артист все обвинения отрицал, однако вынужден был взять личные вещи и отправиться на улицу. Сейчас он живет на съемной квартире. Журналистам «Московского Комсомольца» он признался:

«Что со мной случилось, то и случилось. Это печально по-человечески. Все это повод на склоне своих лет призадуматься, как это так случиться могло и как относиться к этому: как к испытанию или как наказанию. Если как к испытанию, то возникает вопрос: «Зачем?». Или, если как к наказанию, то вопрос: «За что?».

Сергей Беликов популярный певец 70-х—90-х годов прошлого века. Был участником известнейших групп того времени: "Аракс" и "Самоцветы". Многие песни в его исполнения стали хитами.

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