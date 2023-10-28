Певца Беликова на склоне лет выставили из дома

«Что со мной случилось, то и случилось. Это печально по-человечески. Все это повод на склоне своих лет призадуматься, как это так случиться могло и как относиться к этому: как к испытанию или как наказанию. Если как к испытанию, то возникает вопрос: «Зачем?». Или, если как к наказанию, то вопрос: «За что?».