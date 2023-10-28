Певца Беликова на склоне лет выставили из дома
Сергей Беликов попал в неприятную ситуацию. Исполнителя хитов «Снится мне деревня» и «Ночная гостья» супруга выставила за дверь. Она мотивировала свой поступок тем, что, по ее мнению, певец многие годы вел двойную жизнь.
Сам артист все обвинения отрицал, однако вынужден был взять личные вещи и отправиться на улицу. Сейчас он живет на съемной квартире. Журналистам «Московского Комсомольца» он признался:
«Что со мной случилось, то и случилось. Это печально по-человечески. Все это повод на склоне своих лет призадуматься, как это так случиться могло и как относиться к этому: как к испытанию или как наказанию. Если как к испытанию, то возникает вопрос: «Зачем?». Или, если как к наказанию, то вопрос: «За что?».
Сергей Беликов популярный певец 70-х—90-х годов прошлого века. Был участником известнейших групп того времени: "Аракс" и "Самоцветы". Многие песни в его исполнения стали хитами.