Бурковский, уехавший в США, вынужден сдать московскую квартиру

Артист Андрей Бурковский, известный публике по сериалам «Кухня» и «Медиатор», перебрался с семьей после начала СВО в США.

В столице у него осталась квартира в новостройке около метро Аэропорт. Апартаменты в 130 квадратных метров Бурковский приобрел по ипотечному кредиту, взятому на 10 лет, такие квартиры в данном жилом комплексе стоили два года назад около 45 миллионов рублей.

Как пишет портал womanhit.ru, со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, с работой за рубежом у артиста не очень хорошо складывается. Так что Андрей был вынужден искать арендаторов в московскую квартиру, несмотря на то что там был сделан дорогой ремонт «для себя». По данным издания, стоимость аренды составляет примерно 120 тысяч рублей.