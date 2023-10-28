Стас Пьеха высмеял Соседова

«Я сначала на Соседова, если честно. Что он скажет, как потом участники, нужна ли будет скорая. Я переживаю за них, а потом уже смотрю на самих участников. Потом, думаю, слава богу, у Сергея лицо довольное, значит можно расслабиться», — отметил Пьеха.