Стас Пьеха высмеял Соседова
Уже совсем скоро выйдет в эфир НТВ первый выпуск четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар!». Членами жюри будут Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Наташа Королева. Вести программу будут Лолита и Вадим Такменев.
Перед стартом нового сезона была организована онлайн-презентация. В этом формате зрители задавали артистам различные вопросы. В частности, у Стаса Пьехи спросили, что ему важнее всего при оценке выступлений.
Стас довольно резко высказался на эту тему, - сообщает портал vokrug.tv.
«Я сначала на Соседова, если честно. Что он скажет, как потом участники, нужна ли будет скорая. Я переживаю за них, а потом уже смотрю на самих участников. Потом, думаю, слава богу, у Сергея лицо довольное, значит можно расслабиться», — отметил Пьеха.
Ранее музыкальный критик и член жюри шоу «Суперстар» Сергей Соседов отреагировал на жалобы недовольных судейством участников проекта. В комментарии «Газете.ру» Соседов заявил, что «обиженные будут всегда».