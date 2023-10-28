«Дело идет»: арестован еще один фигурант дела о попытке убийства Руссо
В начале 2000-х годов Авраама Руссо похитили и избили. Позднее по его машине выстрелили из автомата. Охранник певца погиб. Певец получил четыре пули в ногу, но все же смог спастись от преследователей.
Долгое время движения по делу не было. В 2021 году были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов. Но им удалось избежать реального наказания в связи с истечением срока давности. В 2022 году к 9 и 12 годам колонии строгого режима были приговорены Виталий Джура и Алексей Трясников. Участвовавший в преступлении Михаил Демкин за это время скончался.
На днях в Москве был задержан еще один фигурант дела - Тархан Эльдукаев. Пока он арестован на два месяца. Сам музыкант считает, что правоохранительные органы работают и уже подобрались к главному заказчику покушения, - пишет teleprogramma.pro.
«Мне нечего добавить на самом деле. Для меня это была неожиданность. Просто СК и все органы работали и по-прежнему работают. Повторно я скажу: это большой пазл был. Очень много людей. Очень много сюрпризов. Могут появиться имена довольно известные. Органы свое дело делают. Следствие любит тишину. Я удивился, как пресса узнала, так как сам ничего не знал. Максимум, что могу сказать, мои чувства в этом плане положительные. Потому что, в конце концов, дело движется. Некоторые фигуранты умерли. Допустим, кто стрелял… Исполнитель этого заказа умер. Его нет. Арестованы были 2 или 3 человека. Теперь один фигурант, который непростой. Это уже серьезный такой. То есть дело идет, приближается к главному заказчику», - дал комментарий журналистам Руссо.
После покушения у Руссо начались проблемы со здоровьем. Певец перенес несколько операций.