Лена Ленина застряла в лифте: чем это закончилось

Лена Ленина в собственный день рождения застряла в лифте. Это случилось в Париже, когда звезда спешила на празднование в ресторан, где ее ждали друзья.

Ремонтные службы смогли освободить пленницу только через два с половиной часа, вечер был испорчен. Однако пострадавшая именинница не прогадала. Вместе с ней в лифте ждал ремонтников солидный мужчина, оказавшийся весьма обеспеченным бизнесменом, - пишет «Московский Комсомолец».

Впечатлившись переживаниями Лениной, он решил компенсировать ей сорванный праздник и предложил Лени и ее друзьям отметить событие в его особняке на частном острове, пообещав взять расходы на себя, в том числе, и на перелет.